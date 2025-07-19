Haziranda yabancılardan en fazla Ruslar konut satın aldı

TÜİK verilerine göre, haziran ayında Türkiye genelinde 107 bin 723 konut satıldı.

Yabancılara ise haziran ayında 1.565 konut satışı gerçekleşti.

Yabancılara yapılan konut satışları haziran ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,7 oranında artarak 1.565 oldu.

Haziran ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,5 olarak gerçekleşti.

EN FAZLA KONUT SATIŞI ANTALYA'DA

Yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 603 ile Antalya, 521 ile İstanbul ve 128 ile Mersin oldu.

6 AYLIK KONUT SATIŞI

Yabancılara yapılan konut satışları Ocak-Haziran döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10,6 oranında azalarak 9 bin 354 oldu.

2025’in ilk yarısında yabancılara yapılan konut satışlarında geçen yıla kıyasla genel bir düşüş gözlenirken, Rusya yine açık ara liderliğini sürdürdü.

EN FAZLA KONUTU RUSLAR ALDI

Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapıldı

Haziran ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 326 ile Rusya Federasyonu, 111 ile Ukrayna ve 109 ile İran vatandaşlarına yapıldı.

DİĞER DİKKAT ÇEKEN ÜLKELER

Haziran ayında Almanya vatandaşlarına 95, Azerbaycan vatandaşlarına 71, Kazakistan vatandaşlarına 66, Çin vatandaşlarına 54 ve ABD vatandaşlarına 41 konut satışı yapıldı. Filistinliler ise 40 konut satın aldı.



