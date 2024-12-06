İnşaat malzemesi sanayi üretimi arttı

AA

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından her ay hazırlanan Aylık Sektör Raporu’nun Kasım 2024 sonuçları açıklandı.

Raporda, inşaat malzemesi sanayi üretiminin, yılın ilk dokuz ayında geçen yılın ilk dokuz ayına göre yüzde 1,7 büyüdüğüne yer verilirken inşaat malzemesi sanayi üretiminin yılın ikinci çeyreğinden itibaren gerilemeye başladığına dikkat çekildi.

İnşaat malzemesi üretiminin hem iç hem dış talepteki gelişmelerden etkilendiği belirtilen raporda, 2024 yılının genelinde dış talebin durağan kaldığına vurgu yapıldı ve bu durumun sanayi üretiminin üzerinde olumsuz etki gösterdiğine değinildi.

İÇ TALEP ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE KÜÇÜLDÜ

İç talebin yılın ilk çeyreğine kadar hareketli olduğuna, ikinci çeyrekten itibaren dezenflasyon politikalarının ve sıkı para politikasının etkisiyle yavaşlamaya başladığına, yılın üçüncü çeyreğinde de küçüldüğüne raporda yer verildi.

2023 yılının ilk çeyreğinde deprem sebebiyle oluşan üretim kayıplarının yarattığı baz etkisi ile ilk çeyrekte üretimin yüzde 10,9 arttığı belirtildi.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE YÜZDE 2,2 DARALMA

2024 yılının üçüncü çeyreğinde çalışma gün sayılarının normalleştiğine ve siyasetin etkilerinin en aza indiğine değinilen raporda, sıkı para ve maliye politikaları uygulamasının genişletildiğine yer verildi.

Yaşanan gelişmelerle 2024 yılının üçüncü çeyreğinde inşaat malzemesi sanayi üretiminin yüzde 2,2 azaldığı kaydedildiği raporda, yılın son ve 2025 yılının ilk çeyreğinde üretiminin yüzde 2-3 arasında daralma yaşayacağı ön görüsünde bulunuldu.

İnşaat sektöründeki büyümenin yarattığı talebin henüz üreticilere tam olarak yansımadığı çıkarımında da bulunuldu. Bayiler ve diğer dağıtım kanallarının ellerindeki stokları kullandıklarına dair bilgi de paylaşıldı.

İNŞAAT SEKTÖRÜ SON İKİ YILDIR BÜYÜYOR

Raporda yer verilen bilgilere göre, inşaat sektörü 2024 yılı üçüncü çeyrekte yüzde 9,2 büyüme gösterdi. İkinci çeyrekteki inşaat sektörü büyümesi de yüzde 6,5’ten 6,9’a güncellendi.

Bu gelişmeler sonucunda ise inşaat sektörünün son 8 çeyreği büyüme gösterdiğine yer verildi.

İNŞAAT HARCAMALARI YÜZDE 63,3 ARTTI

Raporda, 2024 yılı üçüncü çeyrek döneminde inşaat harcamalarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 63,3 artarak 1,72 trilyon TL’ye yükseldiği belirtildi. Bu yüksek büyümede enflasyon/inşaat maliyetlerdeki artışın önemli rol oynadığı vurgulandı. İnşaat harcamalarının reel olarak ikinci çeyrekte yüzde 9,4 arttığına işaret edildi.