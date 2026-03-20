Irak'taki İspanyol askerler Türkiye üzerinden tahliye edildi

İspanya, NATO'nun Irak'taki misyonuna 2015'ten bu yana katılırken 'güvenlik sorunu' gerekçesiyle bu misyonun askıya alınması kararıyla askerlerini çekeceğini duyurmuştu.

İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles, Irak'ta görev yapan İspanyol askerlerinden 100'ünün tahliye edildiğini ve bunların şu anda Türkiye'de veya yolda olduklarını belirtti.

Robles, "Irak'taki NATO misyonunda görev yapan 100 İspanyol askeri personeli tahliye edildi. Çok zor ve karmaşık bir tahliye oldu. Sığınaklarda çok sayıda alarm çaldı. Neyse ki çoktan ayrıldılar. Türkiye'ye, personelimizin konuşlandığı üsse doğru yola çıktılar" ifadelerini kullandı.

TAHLİYELER DEVAM EDECEK

"Önemli olan tahliyenin gerçekleşebilmesidir" diyen Robles, Irak'ta kalan 350 kadar NATO askerinden İspanyol olan 200'ünün tahliyelerinin de gerçekleşmesini planladıklarını aktardı.

Bölgede karşılıklı ateş olmasından durumun zor ve karmaşık olduğunu sıkça vurgulayan, füze saldırılarından dolayı önceki günkü tahliyenin iptal edildiği bilgisini paylaşan Robles, askeri personellerin tahliyeleri için ABD, Almanya ve İspanya'dan birkaç destek uçağının gönderildiğini kaydetti.

NATO'nun Irak'taki misyonu devam etseydi, normal şartlarda mayıs ayında misyonun komutası İspanyol birliğine geçecekti.