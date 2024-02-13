İnşaat sektörünün cirosu bir yılda yüzde 85 arttı

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Belirli sektörlerdeki belirli süreler içindeki kazançları karşılaştırmak açısından aylık ve yıllık endeksler açıklanıyor.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre Aralık 2023'te; sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri ciro endeksleri toplamda yüzde 69 artış gösterdi.
Toplam ciro endeksi ise aylık olarak yüzde 6,6 artış gösterdi.
Yıllık inşaat ciro endeksi yüzde 85 arttı
Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2023 yılı Aralık ayında yıllık inşaat ciro endeksi yüzde 85 artarak tüm endeksler arasında en fazla artan sektör oldu.
Aylık değişim
Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2023 yılı Aralık ayında aylık inşaat ciro endeksi yüzde 4,3 arttı.
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