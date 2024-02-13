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İnşaat sektörünün cirosu bir yılda yüzde 85 arttı

İnşaat sektörünün cirosu bir yılda yüzde 85 arttı TÜİK bugün sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinin ciro endekslerini aktardı. İnşaat endeksi aralık ayında, aylık yüzde 4,3 ve yıllık ise yüzde 85 yükseldi.