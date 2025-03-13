İstanbul'da ilçe ilçe kira fiyatları belli oldu

İstanbul'da kirası en yüksek ve en düşük ilçeler sıralandı.
Şubat ayında İstanbul’un ilçelerinde kiralık konutların ortalama fiyatlarına göre Çatalca'da 2+1 yaklaşık 100 metrekare ikinci el bir konutun kirası 20 bin 498 lira olarak belirlendi.
Aynı koşullanda Silivri'de bir aylık kira 19 bin 873 lira oldu.
EN YÜKSEK KİRALAR
İstanbul'da en yüksek kira 64 bin 266 lira ile Sarıyer ilcesinde tespit edildi. Sarıyer'i 59 bin 258 lira ile Beşiktaş ilçesi ve 52 bin 745 lira ile Kadıköy takip etti.
EN DÜŞÜK KİRALAR
İstanbul'daki en düşük kiralar ise 16 bin 714 lira ile Esenyurt, 16 bin 948 lira ile Arnavutköy ve 17 bin 400 lira ile Esenler'de tespit edildi.
İSTANBUL'UN İLÇELERİNDEKİ KONUT KİRALARI
Tüm ilçeler ve kiralar ise şöyle sıralanıyor:
Esenyurt: 16 bin 714 lira
Arnavutköy: 16 bin 948 lira
Esenler: 17 bin 400 lira
Sultangazi: 18 bin 185 lira
Fatih: 19 bin 422 lira
Bağcılar: 19 bin 188 lira
Silivri: 19 bin 973 lira
Çatalca: 20 bin 48 lira
Sultanbeyli 20 bin 99 lira
Güngören: 20 bin 607 lira
Bayrampaşa: 20 bin 931 lira
Bahçelievler: 21 bin 126 lira
Sancaktepe: 22 bin 210 lira
Gaziosmanpaşa: 22 bin 328 lira
Küçükcekmece: 23 bin 3 lira
Çekmeköy: 24 bin 563 lira
Pendik: 24 bin 879 lira
Kağıthane: 25 bin 92 lira
Tuzla: 25 bin 342 lira
Büyükçekmece: 25 bin 354 lira
Zeytinburnu: 25 bin 939 lira
Beylikdüzü: 26 bin 186 lira
Ümraniye: 27 bin 323 lira
Kartal: 27 bin 401 lira
Başakşehir: 28 bin 131 lira
Eyüpsultan: 28 bin 681 lira
Maltepe: 29 bin 774 lira
Ataşehir: 30 bin 465 lira
Beyoğlu: 30 bin 599 lira
Şişli: 30 bin 804 lira
Üsküdar: 32 bin 35 lira
Şile: 33 bin 94 lira
Beykoz: 34 bin 787 lira
Avcılar: 36 bin 364 lira
Adalar: 36 bin 364 lira
Bakırköy: 43 bin 562 lira
Kadıköy: 52 bin 745 lira
Beşiktaş: 59 bin 258 lira
Sarıyer: 64 bin 266 lira
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