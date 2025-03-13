İstanbul'da ilçe ilçe kira fiyatları belli oldu

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İstanbul'da kirası en yüksek ve en düşük ilçeler sıralandı.

Şubat ayında İstanbul’un ilçelerinde kiralık konutların ortalama fiyatlarına göre Çatalca'da 2+1 yaklaşık 100 metrekare ikinci el bir konutun kirası 20 bin 498 lira olarak belirlendi.

Aynı koşullanda Silivri'de bir aylık kira 19 bin 873 lira oldu.

EN YÜKSEK KİRALAR

İstanbul'da en yüksek kira 64 bin 266 lira ile Sarıyer ilcesinde tespit edildi. Sarıyer'i 59 bin 258 lira ile Beşiktaş ilçesi ve 52 bin 745 lira ile Kadıköy takip etti.

EN DÜŞÜK KİRALAR

İstanbul'daki en düşük kiralar ise 16 bin 714 lira ile Esenyurt, 16 bin 948 lira ile Arnavutköy ve 17 bin 400 lira ile Esenler'de tespit edildi.

İSTANBUL'UN İLÇELERİNDEKİ KONUT KİRALARI

Tüm ilçeler ve kiralar ise şöyle sıralanıyor:

Esenyurt: 16 bin 714 lira

Arnavutköy: 16 bin 948 lira

Esenler: 17 bin 400 lira

Sultangazi: 18 bin 185 lira

Fatih: 19 bin 422 lira

Bağcılar: 19 bin 188 lira

Silivri: 19 bin 973 lira

Çatalca: 20 bin 48 lira

Sultanbeyli 20 bin 99 lira

Güngören: 20 bin 607 lira

Bayrampaşa: 20 bin 931 lira

Bahçelievler: 21 bin 126 lira

Sancaktepe: 22 bin 210 lira

Gaziosmanpaşa: 22 bin 328 lira

Küçükcekmece: 23 bin 3 lira

Çekmeköy: 24 bin 563 lira

Pendik: 24 bin 879 lira



Kağıthane: 25 bin 92 lira

Tuzla: 25 bin 342 lira

Büyükçekmece: 25 bin 354 lira

Zeytinburnu: 25 bin 939 lira

Beylikdüzü: 26 bin 186 lira

Ümraniye: 27 bin 323 lira

Kartal: 27 bin 401 lira

Başakşehir: 28 bin 131 lira

Eyüpsultan: 28 bin 681 lira

Maltepe: 29 bin 774 lira

Ataşehir: 30 bin 465 lira

Beyoğlu: 30 bin 599 lira

Şişli: 30 bin 804 lira

Üsküdar: 32 bin 35 lira

Şile: 33 bin 94 lira

Beykoz: 34 bin 787 lira

Avcılar: 36 bin 364 lira

Adalar: 36 bin 364 lira

Bakırköy: 43 bin 562 lira

Kadıköy: 52 bin 745 lira

Beşiktaş: 59 bin 258 lira

Sarıyer: 64 bin 266 lira