Japonya'da konut fiyatlarının yükselişi sürüyor Konut fiyatları dünyanın genel sorunu oldu. Avrupa'da, ABD'de, Türkiye'de ve Japonya'da yükselen rakamlar konuta erişimin önünde engel oluşturuyor.

AA

Japonya'da son açıklanan verileri göre, artan inşaat işçiliği giderleri, ithal malzemelerin girdi maliyetleri ve Japon yenindeki değer kayıpları sebebiyle konut fiyatlarında yükseliş sürüyor.

Japonya'da ortalama konut fiyatı 2023'te önceki yıla göre yüzde 15,4 artışla 59,1 milyon yen (395 bin dolar) seviyesine çıktı.

Japonya genelinde 1973'ten beri yıllık olarak konut fiyatlarını inceleyen "Real Estate Economic Institute" kuruluşu, 2023 araştırmasını açıkladı.

Konut fiyatlarının ortalaması yüzde 15,4 arttı

Buna göre, 2023 yılında ülke genelinde konut fiyatlarının ortalaması önceki yıla kıyasla yüzde 15,4 artışla 59,1 milyon yene yükseldi.

Konut fiyatları 7 yıldır yükselişte

Araştırmada, Japonya genelinde konut fiyatları ortalamasının son 7 yıldır yükselişini sürdürdüğü bildirildi.

"Büyük Tokyo"nun konut fiyat ortalaması 81 milyon yen

Tokyo ile çevresindeki Saitama, Çiba, Kanagawa'nın dahil edildiği "Büyük Tokyo" bölgesinin konut fiyat ortalaması yüzde 28,8 artışla 81 milyon yene (540 bin dolar) çıktı.

Araştırmalar fiyat artışlarının 2024'te de sürmesinin beklendiğini dile getiriyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)