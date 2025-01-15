Kasım ayı inşaat üretim verileri açıklandı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım 2024'e ilişkin inşaat ve hizmet üretim endekslerini açıkladı.

İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, 2024 yılı Kasım ayında bina inşaatı sektörü endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,3 arttı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 8,3 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 0,9 arttı.

İNŞAAT ÜRETİMİ AYLIK YÜZDE 3,2 ARTTI

İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, 2024 yılı Kasım ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,7 arttı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 1,4 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 2,9 arttı.