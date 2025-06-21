Kiracının banka hesabından gönderdiği ücret, açıklama yazılmasa da geçerli

Son zamanlarda yaşanan kira artışları nedeniyle ev sahipleri ile kiracılar arasında bazı anlaşmazlıklar yaşanıyor.

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, kiracının banka hesabından gönderdiği ücretin açıklama kısmına "kira bedeli" yazmasa da taraflar arasında sözleşme olduğundan ödemenin kira sayıldığını belirtti.

ANLAŞMAZLIKLARDA TÜKETİCİ KORUNUYOR

Ev sahibi ve kiracı arasında yapılan anlaşmaların belgelenmesinin tüketiciyi koruduğunu anlatan Şahin, bazı ev sahiplerinin konutunu yüksek bedellerle kiraya verebilmek için kiracısını mağdur ettiğini söyledi.

"KİRAYI ELDEN ÖDEMEYİN"

Şahin, aylık kira ödemelerini banka üzerinden yapan kiracıların mutlaka dekont veya belge almaları gerektiğini vurgulayarak, elden kira ücreti ödenmemesi gerektiğini ifade etti.

"KİRACILARIMIZ BU KONUDA ENDİŞE ETMESİN"

Bazı tüketicilerin ev sahiplerine banka üzerinden kira bedeli yatırırken işlem sırasında açıklama kısmını boş bıraktığını, bunun da kendilerini endişeye soktuğunu aktaran Şahin, şöyle konuştu:

Diyelim ki kiracı göndermiş olduğu paranın açıklama kısmına 'kira bedeli' yazmadı. Böyle olsa bile o kira sayılır çünkü bir kira sözleşmesi, kontrat var. Kontratta şu tarihten itibaren kiracı olduğu ve şu bedeli yatıracağına dair bir sözleşme var. Sözleşmeye istinaden kiracı her ay ev sahibinin hesabına para gönderiyor. Bu kira yerine geçer çünkü daha önce böyle bir dava açılmış ve Yargıtay bu konuda bunun kira olduğunun kararını vermiş. Dolayısıyla ev sahibinin hesabına yatırılan para kira yerine geçer. Kiracılarımız bu konuda endişe etmesin.

"İTİRAZ ETTİKLERİNDE KONU KAPANIR"

Bazı ev sahiplerinin durumu fırsata çevirmek istediğini bildiren Şahin, şunları kaydetti: