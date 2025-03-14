Maliye kira geliri beyan dönemi için konutlarda yoklama başlattı

AA

2024 yılı kazançlarına ilişkin beyan dönemi başladı.

Elde edilen kazançların doğru beyan edilmesi ve vergi adaletinin sağlanması amaçlanıyor.

Maliye, beyan dönemi için sahaya indi.

Bu kapsamda, kira gelirini gerçek değerinden beyan etmeyenlere yönelik inceleme süreci başlatılacak.

YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAME VERME ZAMANI

Hazine ve Maliye Bakanlığının verilerine göre, yıllık gelir vergisi beyannameleri her yıl martta veriliyor.

BEYANNAME VERİLMESİ SON GÜNÜ: 2 NİSAN

2024'te elde edilen ticari, zirai ve serbest meslek kazançları ile kira, ücret, menkul sermaye iradı ve diğer kazançlara ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamelerinin 2 Nisan Çarşamba'ya kadar sunulması gerekiyor.

"İLERİ ANALİZ TEKNİKLERİ KULLANILACAK"

Bakan Şimşek, konuya ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kayıt dışılıkla mücadeleye bu yıl da aralıksız devam edileceğini vurgulayan Şimşek, "Kayıt dışı ekonomik faaliyetlerin önlenmesi ile vergide adaletin sağlanması amacıyla ileri analiz teknikleri kullanarak, ilgili sektör ve alanlara ilişkin potansiyel riskleri tespit edeceğiz. Fiili saha vergi denetimlerinin artırılmasıyla vergi denetimi algısının mükelleflerde yerleşmesini sağlayacağız." diye konuştu.

"İZAHA DAVETİ YOĞUN ŞEKİLDE KULLANIYORUZ"

"İzaha davet" müessesesini yoğun şekilde kullanmaya başladıklarını belirten Şimşek, şöyle devam etti:

Vergi kaybına yol açtığı değerlendirilen mükellefleri tek tek izaha çağırıyoruz. 2024 yılı kazançlarına ilişkin beyan dönemi başladı. Elde edilen kazançların doğru beyan edilmesi, vergi adaletinin sağlanması açısından da önem taşıyor. Mükelleflerimizden vergiye uyum konusunda azami hassasiyet bekliyoruz. Gelir İdaresi Başkanlığımızın yöneticilerini, tüm illeri ziyaretle görevlendirdim. Arkadaşlarımız, sivil toplum kuruluşlarıyla görüştü, beyanların doğru yapılmasının önemini ve kayıt dışılıkla mücadele konusundaki kararlılığımızı anlatıyor.

2 MİLYON BEYANNAME BEKLENİYOR

Geçen yıl kira, ücret, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlardan yaklaşık 1,8 milyon beyanname alan Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), yürüttüğü çalışmalarla bu yıl rakamın 2 milyonu geçmesini bekliyor.

425 KONUTA FİİLİ YOKLAMA

Başkanlık, 2024 yılında kira geliri elde edip beyanname vermesi gereken mükelleflerin tespiti amacıyla yaklaşık 1,5 milyon konutu analize tabi tutarak, 425 bin konutta fiili yoklama yaptı.

376 BİN YENİ MÜKELLEF KAYDEDİLDİ

Bu kapsamda 376 bin yeni mükellefin beyanname vermesi sağlandı.

BEYANNAME VERMEYEN 20 BİN MÜKELLEFE YASAL İŞLEM

Dijital Vergi Dairesinden alınan "Kira Bildirim Formu" ile kiracılar gönüllülük esasına dayalı olarak 38 bin form doldurdu. Bunlara göre kira beyannamesi vermeyen 20 bin mükellef olduğu görüldü ve yasal işlem yapıldı.

BEYANNAME SAYISI YÜZDE 26 ARITIRLDI

Böylece 2024 yılında beyanname veren mükellef sayısında bir önceki yıla göre yüzde 26 artış meydana geldi.

126,9 MİLYAR LİRA VERGİ HESAPLANDI

Bu mükellefler tarafından verilen beyannameler ile bir önceki yıla göre yüzde 107 artışla 399,2 milyar lira matrah beyan edildi ve yüzde 101 artışla 126,9 milyar lira vergi hesaplandı.

3,1 MİLYAR LİRA KİRA GELİRİ BEYANI

Çalışmayla 55 bine yakın mükellefin geçmiş yıllara ilişkin kira beyannamelerini vermesi sağlandı. Bu beyannamelerle 3,1 milyar lira kira geliri beyan edildi. Başkanlık, bu yıl da benzer çalışmaları yürütecek.

HEDEF 4,4 MİLYON BEYANNAME

Atılan adımlarla, 2023 yılında 3,7 milyon, 2024 yılında 4,4 milyon gelir vergisi beyannamesi alınması sağlandı. Başkanlık bu yıl da 4,4 milyon beyanname sayısını aşmayı hedefliyor.

MÜKELLEFE SMS İLE HATIRLATMA

Başkanlık, 1,5 milyon kişiye SMS göndererek, gelir vergisine tabi kazançları nedeniyle beyanname vermeleri gerektiği bilgisini iletti.

Bu kapsamda, istisna sınırının üzerinde kira geliri elde edenlere, tek işverenden 3 milyon liranın üzerinde ücret geliri kazananlara, 5 yıl içindeki gayrimenkul alım satım işlemleri nedeniyle gelir vergisine tabi değer artışı kazancı geliri elde edenler ile kâr payı kaynaklı menkul sermaye iradı elde edenlere SMS gitti.

Başkanlık, halen gelir vergisi mükellefi olan 2,9 milyon mükellefe de SMS ile beyan dönemini hatırlattı.