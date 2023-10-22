Mehmet Özhaseki: Deprem bölgesinde 850 bin bağımsız bölüm yapacağız Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, bir mesaj yayınlayarak deprem bölgesindeki konut, iş yeri, köy evi ve ahır yapım planlarına dair rakamları aktardı.

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ensonhaber.com

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından deprem bölgesine 680 bin afet konutu ve köy evi, 170 bin iş yeri, depo ve ahır olmak üzere toplam 850 bin bağımsız bölüm yapılacak.

Bu kapsamda 6 şubat Kahramanmaraş merkezli depremin etkilediği 11 ilde toplam 200 bin afet köy evi konutunun yapımına başlandı.

Bununla birlikte deprem bölgesinde yerinde dönüşüm kapsamında da başvurusu yapılan 266 bin 325 konut ve iş yeriyle ilgili çalışmalar devam ediyor.

"200 bin bağımsız bölüm yapımına hızla devam ediyoruz"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, konu ile ilgili yayınladığı mesajında şu bilgileri verdi:

Deprem bölgesinde her bir vatandaşımız, yuvasına bir an evvel kavuşsun diye gecemizi gündüzümüze kattık.

850 bin bağımsız bölüm yapacağız, 200 bininin yapımına hızla devam ediyoruz.

"Yerinde Dönüşüm" projesi

'Yerinde Dönüşüm' projemize yapılan 226 bin 325 başvuru ile ilgili çalışmalarımızı da sürdürüyoruz.

"İklim dostu yuvalar inşa edilecek"

Bakan Özhaseki, yayınladığı mesajında yapılan çalışmalara ait bir de video yayınlayarak, el birliğiyle, gönül birliğiyle; güvenli, sağlam, sıfır atık uyumlu, iklim dostu yuvaların ve iş yerlerini inşa edileceğini bildirdi.