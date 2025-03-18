Merkez Bankası'na göre 3 büyükşehirdeki fiyat artışları

Özel Haber

Bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), şubat ayı Konut Fiyat Endeksi'ni (KFE) açıkladı.

Yayımlanan verilerde, 3 büyükşehirde aylık ve yıllık konut artış oranları yer aldı.

İstanbul, Ankara ve İzmir özelinde değerlendirildiğinde; şubat ayında konut fiyatları İstanbul’da yüzde 2,6, Ankara’da yüzde 3,3, İzmir’de ise yüzde 3,8 oranında arttı.

Yıllık bazda ise İstanbul’da konut fiyatları yüzde 28,4, Ankara’da yüzde 37,2, İzmir’de ise yüzde 32,7 oranında yükseldi.

ÜÇ ŞEHİRDE AYLIK KONUT FİYAT ARTIŞI HESABI

İSTANBUL

İstanbul’da yüzde 2,6 artışla;

10 milyon liralık bir daire bir ayda 10 milyon 260 bin lira oldu

ANKARA

Ankara’da yüzde 3,3 artışla;

10 milyon liralık bir daire bir ayda 10 milyon 330 bin lira oldu.

İZMİR

İzmir’de ise yüzde 3,8 artışla;

10 milyon liralık bir daire bir ayda 10 milyon 380 bin lira oldu.

ÜÇ ŞEHİRDE YILLIK KONUT FİYAT ARTIŞI HESABI

İSTANBUL

İstanbul’da yüzde 28,4 artışla;

10 milyon liralık bir daire bir yıl içinde 12 milyon 840 bin lira oldu.

ANKARA

Ankara’da yüzde 37,2 artışla;

10 milyon liralık bir daire bir yıl içinde 13 milyon 720 bin lira oldu.

İZMİR

İzmir’de ise yüzde 32,7 artışla;

10 milyon liralık bir daire bir yıl içinde 13 milyon 270 bin lira oldu.