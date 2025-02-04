Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası konut kredilerinde durum

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Merkez Bankası'nın faiz indirim süreci devam ediyor...

Para Politikası Kurulu, 23 Ocak'ta politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının 250 baz puan indirimle yüzde 47,5’ten yüzde 45’e çekilmesine karar verdi.

Böylelikle Aralık 2024’ten bu yana politika faizi, yüzde 500 baz puan indirmiş oldu.

MERKEZ'İN FAİZ İNDİRİMİNİN KONUT KREDİLERİNE YANSIMASI

Merkez'in faiz indirimlerinin konut kredisine yansımaları merak ediliyordu.

Bu kapsamda ilk adımlar şubat ayında gelmeye başladı. Bir kamu katılım bankası, konut kredisi faiz/kâr payı oranını 2,74'e indirdi.

Bu adım, diğer bankalarda da faizlerin güncellenebileceğini beklentisine neden oldu.

Ocak ayı itibarıyla konut kredilerinde en düşük faiz oranı 2,79 seviyelerindeydi.

1 MİLYON LİRALIK KONUT KREDİSİNİN GERİ ÖDEMESİ

Son güncellemelerle birlikte 120 ay vadede yüzde 2,74 faiz oranıyla 1 milyon liranın geri ödemesi aylık 28 bin 512 lira seviyelerine gerilemiş oldu.

Bu hesaba göre toplam geri ödeme ise 3 milyon 422 bin 705 lira oldu.

MEVDUAT FAİZLERİNDEKİ DURUM

Diğer taraftan bankalar, politika faizindeki indirimi ilk mevduat faizlerine yansıtmıştı.

TCMB toplantısı sonrası mevduat faizinde yüzde 50'li rakamlar sona ermişti. Kısa vadeli mevduatlara uygulanan faiz oranları yüzde 50-52 aralığından yüzde 45-47,5 aralığına çekilmişti. Bazı bankalarda mevduat faiz oranı yüzde 45'in altına inmişti.