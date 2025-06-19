Nüfusu 2 binin altında kalan belediyeler köye dönüşecek

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan kanun teklifine göre, nüfusu 5 bin ve üzerinde olan herhangi bir yerleşim yerinde belediye kurulabilecek.

Nüfusu 2 binin altına düşen belediyeler, köye dönüştürülecek.

Cumhurbaşkanı kararıyla belediyelerin kurulmasına imkan tanıyan hükmün Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesi nedeniyle Belediye Kanunu'nda da düzenlemeye gidiliyor.

BELEDİYE KURULMASI İÇİN GEÇİRİLECEK AŞAMALAR

Buna göre belediye kurulmasına yönelik işlem dosyası valinin görüşüyle birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na gönderilecek ve o yerde belediye kurulabilecek.

NÜFUSU 2 BİNİN ALTINDA 90 BELDE BELEDİYESİ BULUNUYOR

Türkiye'nin nüfusunun 85 milyon 664 bin 944 kişi olduğunu hatırlatalım.

Türkiye'deki 1.403 belediye tüzel kişiliğinin, 30'u büyükşehir, 51'i il, 519'u büyükşehir ilçesi, 403'ü ilçe, 400'ü de belde belediyesinden oluşuyor.

Nüfusu 2 binin altında 90 belde belediyesi bulunuyor.

NÜFUSU 2 BİNİN ALTINA DÜŞTÜĞÜ İÇİN KÖYE DÖNÜŞTÜRÜLECEK BELEDİYELER

Nüfusu 2 binin altına düşen belediyeler köye dönüştürülecek.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2024 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları'na göre nüfusu 2 bininin altında olan yerlerden bazıları şöyle:

Bilgöl iline bağlı Yayladere ilçesi: 1.996 kişi

Konya ilinin Yalıhöyük ilçesi: 1.678 kişi