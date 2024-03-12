Ocak 2024 inşaat maliyetler artışları açıklandı Konut fiyatlarının da odağında olan veri açıklandı. TÜİK'in verilerine göre inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 67,87 arttı, aylık yüzde 15,70 arttı.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ocak ayı inşaat maliyet endeksini açıkladı.

İnşaat maliyet endeksi 2024 yılı Ocak ayında, bir önceki aya göre yüzde 15,70 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67,87 arttı.

Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 5,13 arttı, işçilik endeksi yüzde 41,95 yükseldi.

Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 53,29 arttı, işçilik endeksi yüzde 103,46 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi yıllık yüzde 66,90 arttı, aylık yüzde 15,92 arttı

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 15,92 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 66,90 arttı.

ir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 4,82 arttı, işçilik endeksi yüzde 42,35 artış gösterdi.

Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 51,58 arttı, işçilik endeksi yüzde 102,88 yükseldi.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 71,09 arttı, aylık yüzde 14,99 artış yaşadı

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 14,99 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 71,09 arttı.

Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 6,06 arttı, işçilik endeksi yüzde 40,50 yükseldi.

Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 58,72 arttı, işçilik endeksi yüzde 105,65 arttı.