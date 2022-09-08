Şırnak'ta terör mağdurları tapularına kavuştu

Terör mağduru 77 aile 15 yılın ardından yeni evlerine kavuşmanın sevincini yaşadı.

Türkiye genelinde farklı projelere imza atarak vatandaşları ev sahibi yapan Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı (TOKİ), bu kez terör mağdurları için kura çekilişi düzenledi.

Şırnak'ın kent merkezinde 18 Ağustos 1992 yılında yaşanan terör olaylarında 77 konut zarar gördü.

2007 yılında ise harekete geçen TOKİ, Vakıfkent Mahallesi’nde terör mağduru aileler için konut yaptı.

77 dairenin tapu işlemleri tamamlandı

Proje kapsamındaki 77 daire hak sahiplerine teslim edilirken, tapu işlemleri ise gerçekleşmedi.

Bunun üzerine Şırnak Valiliği Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından hak sahiplerinin tapu işlemleri tamamlandı.

Tapular 15 yılın sonunda teslim edildi

Aileler tarafından büyük sevinçle karşılanan haberin ardından Şırnak Üniversitesi 15 Temmuz Demokrasi ve Kongre Merkezi’nde tapu teslim töreni düzenlendi.

Törende, hak sahiplerine 15 yıl sonra tapuları teslim edildi.

DHA'nın aktarımına göre; törene katılan Vali Osman Bilgin, 1 yıl içerisinde bu tür bütün sorunların çözüleceğini söyledi.

"Bu çok vahim bir durum"

Bilgin, "1992’de terör saldırısına uğramış kardeşlerimizin 2007 de devletimiz tarafından konutları yapılıyor. 2022 yılında yani 15 yıl sonra tapularını veriyoruz. Bu çok vahim bir durum aslında. Yani buradaki kamu görevlilerinin önemli bir eksikliğinin devletin sırtına, omuzlarına yüklenmesi çok büyük bir yanlış. Dolayısıyla bizler, özellikle bizim çalışma dönemimizle birlikte bundan önceki kronikleşmiş sorunların tamamını en geç bir yıl içerisinde çözeceğiz ve bundan sonraki süreçte de süreç içerisinde oluşacak bu tip durumlarda da vatandaşımızın yanında olacağız.

"Vatandaşlarımızın mağduriyetleri giderildi"

Bakın devletimizin hiçbir şeyi unutmadığını şuradan ortaya koyabiliriz. 1992 yılında oluşan bir sorun, 2007 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde sahiplenildi ve çözüldü. Vatandaşlarımızın mağduriyetleri giderildi. Biz de bu tapu ile ilgili sorunları çözerek vatandaşlarımızın bu sorununu çözmüş olduk. Bu vesileyle afetzede kardeşlerimizin hepsine ayrı ayrı geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tapularının hayırlı olmasını diliyorum."

"Devletimiz var olsun"

2007’de tamamlanan konutların tapu işlemlerinin o dönemde yapılamadığını ifade eden AFAD İl Müdürü Muzaffer işlek ise "1992 yılında ilimizde maalesef terör yine vatandaşlarımızın malına, canına kastetmiş, arkasında gözü yaşlı anneler ve malıyla evi harap olmuş bir millet bıraktı. Devletimiz var olsun. İlimizde terörü temizlediği gibi vatandaşlarımıza da barınmalarını sağlamak üzere afet konutları inşa edildi. Konutlar acil yapılma nedeniyle inşa edilmeden önceki yapılması gereken işlemler yapılmadığı için 2007 yılında teslim edilen konutlarımızın tapu senetleri henüz teslim edilmemiştir. Bütün il müdürlerimiz seferber oldular" diye konuştu.

"Tapularımızı aldık çok şükür"

Tapusunu alan Hayrettin Başçı da emeği geçenlere teşekkür ederek, "1992’deki terör nedeniyle Şırnak’taki evler hep yıkılmıştı. Cumhurbaşkanımız sağ olsun göreve geldikten sonra çalışmalara başladı ve konutlarımızı yapıldı. Tapularımızı aldık çok şükür. Bu sıkıntılardan da kurtulduk" dedi.























