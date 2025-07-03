SON DAKİKA! Temmuz 2025 kira zam oranı belli oldu

Kira zam oranının üst sınırı enflasyon artışına odaklı olarak uygulanıyor.

Ev ve iş yeri sahipleri, yeni yaptıkları sözleşmelerde bugün açıklanan haziran ayı enflasyon verisi ile birlikte bu sınırı aşamayacak.

Bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran Tüketici Fiyat Endeksi'ni (TÜFE) açıklandı.

Son dakika haberine göre; kiralara yapılacak o zam oranı olarak kullanılacak TÜFE'nin 12 aylık ortalama verisi de belli oldu.

TEMMUZ AYINDA KULLANILACAK KİRA ZAM ORANI

TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre hesaplanan temmuz kira zam oranı yüzde 43,23 olarak kayıtlara geçti.

KİRA ZAMMI HESAPLANMASINA ÖRNEK

Sözleşmesi bu ay yenilenecek konut ve iş yerinin kira zammına dair örnekleri şöyle sıralayabiliriz:

10 bin liralık kiranın zamlı miktarı: 14 bin 323 lira

15 bin liralık kiranın zamlı miktarı: 21 bin 484,5 lira

20 bin liralık kiranın zamlı miktarı: 28 bin 646 lira

25 bin liralık kiranın zamlı miktarı: 35 bin 807 lira

30 bin liralık kiranın zamlı miktarı: 42 bin 969 lira

35 bin liralık kiranın zamlı miktarı: 50 bin 130,5 lira

40 bin liralık kiranın zamlı miktarı: 57 bin 292 lira