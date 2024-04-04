Tapu ve satış işlemlerinden Hazine'ye 60 milyar liranın üzerinde katkı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, açıklama yaparak 2023 yılında tapu ve satış işlemlerinden elde edilen geliri açıkladı.

AA

Gayrimenkuller el değiştirildiğinde yapılan resmi kayıt belgesi için ödenen rakamlar Hazine'ye gelir sağlıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 2023'te tapu ve satış işlemlerinden hazineye 60 milyar liranın üzerinde katkı sağlandığını bildirdi.

2023'te 18 milyon 285 bin 900 tapu işlemi

Bakan Özhaseki, yaptığı yazılı açıklamada, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nce 2023'te 18 milyon 285 bin 900 tapu işlemi gerçekleştirildiğini belirtti.

2 milyon 949 bin 437 satış işlemi

Geçen yıl 2 milyon 949 bin 437 satış işlemi gerçekleştirildiğini aktaran Özhaseki, bilgisini verdi:

60 milyar 59 milyon 215 bin 486 liralık katkı

Bu satış işlemlerinden 57 milyar 96 milyon 374 bin 897 lira, kat irtifakı, kat mülkiyeti, isim düzeltme gibi diğer tapu işlemlerinden de 2 milyar 962 milyon 840 bin 589 lira olmak üzere Hazine'ye 60 milyar 59 milyon 215 bin 486 liralık katkı sağlandı.

"Şehirlerimizin inşa ve ihyasında canla başla çalışıyoruz"

Şehirleri geleceğe taşımaya devam ederken hazineye de katkı sağladıklarını belirten Özhaseki, şunları kaydetti:

Hazineye sağlanan bu katkıyla Türkiye Yüzyılı'nın sağlam, güvenli, güçlü şehirleri yolunda önemli adımlar atıyoruz. Deprem bölgesi başta olmak üzere, şehirlerimizin inşa ve ihyasında canla başla çalışıyoruz. Ekonomimizin lokomotiflerinden biri olan gayrimenkul sektörünü de her alanda desteklemeye devam edeceğiz.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)