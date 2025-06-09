Taşınmaz satışlarında değeri düşük göstermeye son

İHA

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kullandığı Mekansal Veri Analizi Sistemi (MEVA) ile taşınmaz satışlarında değerinden düşük fiyat göstermenin önüne geçilecek.

MEVA bir yazılım sistemi.

MEVA satışta yapılan gayrimenkul bedellerinin tapu harçlarının düşüklüğü, yüksekliği gibi konularda araştırma ve analizleri yapmak, düşük bedelli satışlar varsa da onları tespit etmek için hazırlandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu kanalda satışları yapan vatandaşlara birer yazı göndererek "gayrimenkulünüz gerçekte şu değerde fakat siz şu değere göstermişsiniz" diyor.

Gerçek değer üzerinden tapu harçlarının tahsilini sağlamaya çalışıyor.

MALİYE MEVA DENETİMİ YAPIYOR

Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan'ın verdiği bilgilere göre, Maliye Bakanlığı, 3-4 aydır yoğun bir şekilde MEVA sistemiyle bu denetimi yapıyor.

2 BİN 500 KİŞİ TEKRAR BEYANDA BULUNDU

Verilen bilgilere göre, sistem şu ana kadar 16 bin mükellefi inceledi, 9 bin civarında mükellefe bu konuda yazı gitti. 2 bin 500-2 bin 600 civarında vatandaş da bu giden yazılar karşılığında tekrar beyanda bulunup o vergi farklarını ödemeye başladı.

"10 MİLYON LİRALIK BİR GAYRİMENKULÜN EMLAK BEYAN DEĞERİ ŞU AN 2-3 MİLYON LİRA"

Piyasadaki satışların büyük bir bölümünde vatandaşların gayrimenkul satışlarını belediyelerin belirlediği emlak beyan değeri üzerinden gerçekleştirdiğini söyleyen Taylan, "10 milyon liralık bir gayrimenkulün emlak beyan değeri şu an belki 2-3 milyon lira civarında. Vatandaşımız da genelde bu emlak beyan değeri üzerinden işlemini yaptığından gerçek değer üzerinden satışını gösteremiyor." diye konuştu.

TAPU HARCI HESAPLAMASI

Uzmanlarca, vatandaşların gayrimenkul değerlerini düşük göstermesindeki en büyük nedenin de tapu harçlarının yüksek olması olarak gösteriliyor.

Örneğin 2 milyon liraya bir gayrimenkul satıldığında yüzde 4 ile çarpılıyor.

10 milyon liraya gayrimenkulü satıldığında o da yüzde 4 ile çarpılıyor.

Satış fiyatı arttıkça tapu harcı da arttığı için, satışı düşük gösterme yoluna gidiliyor.

5 YILDAN ÖNCE ELDEN ÇIKAN EMLAKA DEĞER ARTIŞI VERGİSİ

Diğer tarafta satıcı emlakını 5 yıldan önce elinden çıkardıysa orada hem ona tapu harcı hem de bir değer artış vergisi ortaya çıkıyor ki bu vatandaşı çok ciddi anlamda mağdur eder.