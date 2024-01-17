TCMB açıkladı! Konut fiyat endeksi kasımda yüzde 1,9 arttı Merkez Bankası, kasım ayına ilişkin konut fiyat endeksini açıkladı. Konut fiyat endeksi kasımda aylık yüzde 1,9, yıllık ise yüzde 12,4 artış yaşandı.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, 2023 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1,9 oranında artan Konut Fiyat Endeksi (KFE), bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 82,8, reel olarak ise yüzde 12,4 oranında artış gösterdi.

Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi 2023 yılı Kasım ayında, bir önceki aya göre yüzde 1,9 oranında artarak 1.150,4 seviyesinde gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 82,8 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 12,4 oranında artış gösterdi.

İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endeksleri

İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2023 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 0,8, 1,8 ve 2,8 oranlarında artış gözlendi.

Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre; İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 69,2, 96,3 ve 76,9 oranlarında artış gösterdi.

Metrekare fiyatları:

Türkiye genelinde ortalama metrekare konut fiyatı 30 bin 318,6 lira oldu. İstanbul’da konut fiyatları metrekare başına 44 bin 532,5 lira oldu. Ankara’da 1 metrekare konut fiyatı 23 bin 291, 6 lira oldu. İzmir’de 1 metrekare konut fiyatı 35 bin 465,3 lira oldu.