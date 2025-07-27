TMB: İnşaat maliyetleri yükselişini koruyor

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB), Türk müteahhitlik firmalarının kamu-özel iş birliği ve yap-işlet-devret modellerinde gösterdikleri başarı, esnek yapıları ve zamanında teslim kabiliyetleriyle uluslararası arenada güvenilir çözüm ortağı olmaya devam ettiğini vurguladı.

TMB'nin yılın ilk yarısına yönelik İnşaat Sektörü Analizi Raporu'nda, küresel gelişmelerin yanı sıra Türkiye ekonomisi ve inşaat sektörüne dair güncel veriler değerlendirildi.

Raporda, yılın ilk yarısının, küresel ekonomik ve siyasi belirsizliklerin Türk inşaat sektörünü farklı yönlerden etkilediği bir dönem olarak öne çıktığı aktarıldı.

İNŞAAT SEKTÖRÜNÜ ETKİLEYENLER

Raporda; jeopolitik gerginlikler, finansal sıkılaşma politikaları ve artan maliyetlerin, sektör paydaşlarının temkinli hareket etmesine neden olduğu ve yurt içinde de deprem bölgesindeki yeniden imar faaliyetleri ve kentsel dönüşüm projelerinin üretim ve istihdam açısından destek sağladığı belirtildi.

İNŞAAT SEKTÖRÜ 10 YILDIR YÜKSELİYOR

Türk müteahhitlik sektörünün yılın ilk yarısında 6,2 milyar dolar tutarında 93 proje üstlendiğinin hatırlatıldığı raporda, inşaat sektörünün 10 çeyrektir kesintisiz büyümesini sürdürdüğünün altı çizildi.

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE DİJİTALLEŞME ZORUNLULUĞU

Raporda, konut satışlarındaki artışa rağmen yeni yapı ruhsatlarında azalma görüldüğüne dikkati çekilirken, Türkiye'nin ilk İklim Kanunu ile inşaat sektöründe sürdürülebilirlik ve dijitalleşme zorunluluğunun arttığı belirtildi.

Sektörün enerji verimli ve dönüştürülebilir malzeme kullanımı, yenilenebilir enerji entegrasyonu ve atık yönetimi gibi çevreci uygulamalarda dönüşüm sağlaması gerektiğine işaret edilen raporda, "Bu dönüşüm sürecinin başarılı olabilmesi için vergi indirimleri, düşük faizli kredi ve doğrudan hibe gibi teşviklerin hızlıca hayata geçirilmesi büyük önem taşıyor. Firmaların yeşil finansman kaynaklarına erişimi ve uluslararası rekabet gücünün de bu sayede artması bekleniyor." ifadelerine yer verildi.