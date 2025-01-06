Turizm amaçlı konut izni alanların sayısı artıyor

Haber Merkezi

Turizmde konutunu kiraya verenlerin denetlenmesi adına yeni kurallar getirildi.

Kısa süreli kiralamalar için denetim ve şeffaflığın artırılması amacıyla 100 günden az süreyle kiralanan konutların envanteri çıkarıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, 2024'ün ilk 8 ayında 37 bin 172 konut için turizm amaçlı kiralama izni alınırken, Muğla 6 bin 573 konutla en fazla izin belgesi alan il oldu.

İzin belgeli konut sayısı Antalya'da 4 bin 899, İstanbul'da 2 bin 250, İzmir'de 1.959, Balıkesir'de 1.161, Bursa'da 138, Çanakkale'de 535, Edirne'de 1.235, Mersin'de 356 oldu.

İZİM BELGESİ OLMAYANA CEZA

Konutları izinsiz kiralayanlara ceza uygulanıyor.

1 Ocak 2024'ten itibaren uygulanan "Turizm Amaçlı Kiralanan İzin Belgeli Konut" sayısının tüm yıl için açıklanacak rakamın daha da artacağı bekleniyor.

HER BİR KONUT İÇİN 100 BİN LİRA İDARİ PARA CEZASI

İzin belgesi bulunmaksızın turizm amaçlı kiralanan konutları kiraya verenlere, her bir konut için 100 bin lira idari para cezası uygulanacak. İzin belgesi alarak faaliyette bulunabilmesi için bir kez daha 15 günlük zaman tanınacak.

1 MİLYON TL'YE KADAR CEZA

İzin belgesi alınmaksızın turizm amaçlı kiralama faaliyetine devam edenlere 500 bin lira idari para cezası uygulanacak. İzin belgesi bulunmaksızın turizm amaçlı kiralama faaliyetlerine devam edenlerle her defasında 100 günden fazla süreli kira sözleşmesi yapmasına rağmen ilk sözleşme tarihinden itibaren 1 yıl içinde aynı konutu 4 defadan fazla kiraya verenler hakkında 1 milyon lira ceza verilecek.

YEŞİL YILDIZ BELGESİ

Turizm sektörünün çevresel, sosyo kültürel ve ekonomik sürdürülebilirliğine katkıda bulunmak üzere çevreye duyarlı konaklama tesisleri belgelendirme faaliyetleri kapsamında ise ağustos sonu itibarıyla 435 tesise Yeşil Yıldız Belgesi verildi.

MAVİ BAYRAK

Mavi Bayrak uygulamasına dahil olan ülkeler arasında Türkiye; 567 ödüllü plajla üçüncü, 27 ödüllü marina ile yedinci sırada yer aldı.

Ayrıca 9 bireysel yat ve 18 turizm teknesi de Mavi Bayrak ile ödüllendirildi.