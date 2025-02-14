Türkiye genelinde ocak ayında 112 bin 173 konut satıldı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK verilerine göre, Türkiye genelinde konut satışları Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,7 oranında artarak 112 bin 173 oldu.

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 182,8 artarak 16 bin 726 olarak kayıtlara geçti.

Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı, yüzde 14,9 olarak gerçekleşti.

Ocak ayındaki ipotekli satışların 3 bin 856'sı ilk el satışları olarak belirlendi.

EN FAZLA KONUT İSTANBUL'DA SATILDI

Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 18 bin 912 ile İstanbul, 10 bin 158 ile Ankara ve 6 bin 634 ile İzmir oldu.

Konut satış sayısının en az olduğu iller ise 39 konutla Ardahan, 62 ile Bayburt ve 80 konutla Tunceli oldu.

Diğer satış türleri sonucunda 95 bin 447 konut el değiştirdi.

İlk el konut satış sayısı 32 bin 785 olarak gerçekleşti.

İkinci el konut satışlarında 79 bin 388 konut el değiştirdi.

YABANCILARA KONUT SATIŞI

Yabancılara ocak ayında bin 547 konut satışı gerçekleşti.

Yabancılara yapılan konut satışları ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,9 oranında azalarak 1.547 oldu.

Ocak ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,4 olarak gerçekleşti.

YABANCILAR EN FAZLA İSTANBUL'DAN KONUT ALDI

Yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 611 ile İstanbul, 469 ile Antalya ve 118 ile Mersin oldu.

ÜLKE UYRUKLARINA GÖRE KONUT SATIŞI

Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapıldı

Ocak ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 248 ile Rusya Federasyonu, 162 ile İran ve 103 ile Irak vatandaşlarına yapıldı.