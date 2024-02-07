Uzmanlar yatırımcıları uyardı: Gayrimenkul fırsatları kaçabilir Uzmanlar, inşaat maliyetlerinin yükseldiğini, gayrimenkulde maliyetine satışların gerçekleştiğini belirterek, yatırımcıların faiz gelirine odaklandığı için konut fırsatlarını kaçırabileceklerini düşünüyor.

İHA

Gayrimenkul piyasalarında özellikle son bir yılda inşaat maliyetlerinin yüzde 66,49 seviyesinde artış gösterdiğini ve artmaya devam ettiğini belirten Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, yeni konutların maliyetlerinin artığını belirterek nakitin değerli olduğu bir piyasa döneminin yaşandığını dile getirdi.

Özelmacıklı, inşaat maliyetlerinin artıtğını belirterek yatırmıcılara yönelik şu bilgileri verdi:

“Yeni konutların üretim maliyetleri artıyor”

Yeni konutların üretim maliyetleri gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Şüphesiz faiz de finansman maliyetinin, dolayısıyla maliyetlerin bir parçası.

“Fırsat gayrimenkuller var”

Hatta şu anda birçok bölgede arsa maliyeti ve müteahhit kârı olmadan yani sadece inşaatın maliyetine satılan fırsat gayrimenkuller var.

“Nakitin kıymetli olduğu bir dönemdeyiz”

Nakitin kıymetli olduğu, alıcının güçlü olduğu bir piyasa dönemindeyiz. Enflasyonun etkilerinden korunmak isteyenler, faiz gelirlerini şu anda fırsat olarak görüyor olabilirler. Lakin bu geçici dönem sonrasında şu andaki fırsatlar da kaçmış olacak.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)