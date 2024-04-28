Fenerbahçe Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Avrupa şampiyonu oldu

AA
Fenerbahçe, İtalya'da düzenlenen Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Kupası 1'in finalinde Bidaideak Bilbao ile karşı karşıya geldi.
İlk periyodu 21-20 önde tamamlayan Bidaideak Bilbao, soyunma odasına da 42-37 üstün gitti.
Fenerbahçe, kupayı müzesine götürdü
İspanya ekibi, üçüncü çeyreği de 58-53 önde bitirdi. Dördüncü periyotta toparlanan Fenerbahçe, etkili oyunuyla karşılaşmadan 78-75 galip ayrıldı ve kupayı müzesine götürdü.
Fenerbahçe, Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Kupası 3 ve 2'nin ardından 1'de de şampiyonluk ipini göğüsledi.
Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Kupası 3'te mücadele eden İzmir Büyükşehir Belediyespor ise finalde İspanya ekibi Murcia'ya 91-70 mağlup olarak ikincilikle yetindi.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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