Fenerbahçe Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Avrupa şampiyonu oldu Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Kupası 1'in finalinde İspanya temsilcisi Bidaideak Bilbao'yu 78-75 yenen Fenerbahçe, şampiyon oldu.

AA

Fenerbahçe, İtalya'da düzenlenen Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Kupası 1'in finalinde Bidaideak Bilbao ile karşı karşıya geldi.

İlk periyodu 21-20 önde tamamlayan Bidaideak Bilbao, soyunma odasına da 42-37 üstün gitti.

Fenerbahçe, kupayı müzesine götürdü

İspanya ekibi, üçüncü çeyreği de 58-53 önde bitirdi. Dördüncü periyotta toparlanan Fenerbahçe, etkili oyunuyla karşılaşmadan 78-75 galip ayrıldı ve kupayı müzesine götürdü.

Fenerbahçe, Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Kupası 3 ve 2'nin ardından 1'de de şampiyonluk ipini göğüsledi.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Kupası 3'te mücadele eden İzmir Büyükşehir Belediyespor ise finalde İspanya ekibi Murcia'ya 91-70 mağlup olarak ikincilikle yetindi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)