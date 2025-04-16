Uzmanlara göre gayrimenkulü doğru zamanda alan herkes kazançlı

AA

Konut satışları yıllık bazda yükselişini 9'uncu aya taşıdı.

Uzmanlar, emlak piyasasındaki hareketleri yorumladı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Gayrimenkul Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı Hakan Akdoğan ise ilk çeyrekteki genel satışların ve ipotekli konut alımlarının artmasının talebin canlı olduğunu gösterdiğini söyledi.

"KONUT FİYATLARININ GERİLEMESİ BİR FIRSAT"

Yatırımcıların reel anlamda konut fiyatlarının gerilemesini bir fırsat olarak gördüğünü dile getiren Akdoğan, şu açıklamalarda bulundu:

Yatırımcılar, enflasyonun düşeceğini, mevduat faizlerine ve konut kredi faizlerine indirimin geleceğini düşünürken, konut fiyatlarındaki son bir yılda yaşanan reel gerilemeyi fırsat olarak görüyor.

"GÜVENLİ YATIRIM ARACI"

Konut fiyatlarındaki artış beklentisi de piyasayı canlı kılıyor. Gayrimenkul ülkemizde her zaman güvenli bir yatırım aracı olarak görülüyor. Doğru zamanda alım yapan herkese de ciddi şekilde kazandırıyor.

"FAİZLER GERİLEDİ"

Akdoğan, konut kredilerinde aylık faiz oranlarının yüzde 4,5'lerden yüzde 2,59'a gerilemesinin de ipotekli satışları canlandırdığını sözlerine ekledi.