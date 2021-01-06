Yabancı gayrimenkul yatırımcısının rotası Türkiye

2019 yılının aynı dönemine göre yabancılara konut satışı %20’ lik bir artış gösterdi. 2020 yılının son çeyreğinde 20 binden fazla konut yabancı gayrimenkul yatırımcılarına satıldı.

Özellikle yabancı gayrimenkul yatırımcılarına danışmanlık hizmeti sunan PropertyTR Gayrimenkul Ofisi ülkemizin önemli şehirlerinde yabancı yatırımcılara rehberlik ediyor. Covid salgını sürecinde ülkemizin güney bölgelerine rağbetin arttığına dikkat çeken PropertyTR Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Boz, yabancı yatırımcının döviz alım gücüyle daha fazla gayrimenkul yatırımı yaparak ülkemiz için önemli bir döviz girdisi sağlayabileceğine dikkat çekti.

Merkez Bankası faiz kararlarının açıklanmasıyla iç piyasadaki gayrimenkul projelerinde 2. El projelere yönelimin artacağını belirten Yusuf Boz, Covid salgını sürecinde ilgi odağının ülkemize döviz girdisi sağlayacak olan yabancı gayrimenkul yatırımcısı olacağını belirtti.

Pandemi Sürecinde Yatımcının İlgi Odağı Güney Şehirleri

Covid salgınında gayrimenkul yatırımcısının ülkemizin güneyinde yeralan şehirlerimize ilgisinin arttığını belirten Yusuf Boz, özellikle Antalya, Muğla ve İzmir gibi güney illerimizin cazibe merkezi haline geldiğine dikkat çekti. Ülkemize son aylarda en çok gayrimenkul yatırımını Irak, Suudi Arabistan ve Rusya’dan gelen yatırımcılar gerçekleştirdi. PropertyTR, profesyonel ekibiyle yurtdışından ve yurtiçinden gelen danışmanlık taleplerine profesyonel ekibiyle destek sunarak ülkemize döviz girdisinin sağlanması yönünde faaliyetlerini sürdürüyor.

İstanbul Lokasyonlu Profesyonel Gayrimenkul Danışmanlığı

Yatırımcılara yılların bilgi birikimiyle hizmet sunan PropertyTR, İstanbul başta olmak üzere ülkemizin önemli şehirlerindeki geniş portfoyü ile yatırımcısının yüzünü güldürüyor. İstanbul lokasyonunda kurulan PropertyTR, yatırımcılara kazançlı yatırım yapmalarının yanı sıra güvenli bir yatırım ortamı sunuyor.

Güvenilir Gayrimenkul Yatırım Rehberi

Ziyaretçilerine gayrimenkul yatırım rehberliği kapsamında tüm alım sürecinde destek sunan PropertyTR ekibi en çok satışın gerçekleştiği İstanbul’da yabancılara konut satışına destek olarak ülkemize döviz girdisi sağlıyor. Yusuf Boz, yabancı yatırımcıların ülkemizde gayrimenkul tercih etmelerinin başlıca sepeplerini sağlık sistemi, iklim, yüksek kazanç imkanı ve dövizin alım gücünün yüksek olması şeklinde sıralıyor.