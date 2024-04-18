Yabancılara konut satışı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47,9 azaldı TÜİK verilerine göre mart ayında Türkiye genelinde 105 bin 394 konut satılırken, yabancılara ise 1.778 konut satışı gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satışının ise son üç yılın en düşük seviyesine düştüğü görüldü.

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Yabancıların Türkiye'den konut alma iştahı giderek daha çok azalıyor.

Bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), resmi internet sitesinde mart ayına ait konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre Türkiye genelinde mart ayında, bir önceki aya göre konut satışları yüzde 0,1 geriledi. Toplamda ise 105 bin 394 konut satışı gerçekleştirildi.

Konut satışlarında İstanbul, 19 bin 40 konut satışı ve yüzde 18,1 ile en yüksek paya sahip oldu.

Konut satışları ocak-mart döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,3 azalışla 279 bin 604 olarak gerçekleşti.

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı mart ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,6 artarak 34 bin 399 oldu.

Yabancılara mart ayında 1.778 konut satışı gerçekleşti

Yabancılara yapılan konut satışları ise mart ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47,9 azalarak bin 778 oldu.

Mart ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,7 oldu.

Son üç yıla bakıldığında yabancılara yapılan konut satışlarındaki en düşük seviyeye gelindiği görüldü.

Yabancılara konut satışlarında ilk sıra İstanbul'un

Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 652 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla 618 konut satışı ile Antalya ve 151 konut satışı ile Mersin izledi.

İlk çeyrekteki yıllık gerileme yüzde 48'i buldu

Yabancılara yapılan konut satışları ocak-mart döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 48 azalarak 5 bin 685 oldu.

Ruslar, konut satışında ilk sırada

Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapıldı. Mart ayında Rusya Federasyonu vatandaşları Türkiye'den 411 konut satın aldı.

İranlılar ikinci sırada

Rusya Federasyonu vatandaşlarını sırasıyla 182 konut ile İran, 129 konut ile Ukrayna ve 82 konut ile Irak vatandaşları izledi.