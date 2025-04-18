Yabancılardan en fazla konutu Ruslar aldı

Yabancılara yapılan konut satışları mart ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,5 oranında azalarak 1.574 oldu.
Mart ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,4 olarak gerçekleşti.
EN FAZLA KONUT İSTANBUL'DA SATILDI
Yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 635 ile İstanbul, 496 ile Antalya ve 141 ile Mersin oldu.
Yabancılara yapılan konut satışları Ocak-Mart döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19,5 oranında azalarak 4 bin 578 oldu.
EN FAZLA KONUTU RUSLAR ALDI
Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı, Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapıldı.
Mart ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 275 ile Rusya Federasyonu, 153 ile İran ve 124 ile Ukrayna vatandaşlarına yapıldı.
YABANCILARA KONUT SATIŞINDA İLK ON
Rusya
İran
Ukrayna
Almanya
Irak
Azerbeycan
Kazakistan
Çin
Afganistan
Suudi Arabistan
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