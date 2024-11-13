Yabancıların en çok konut aldığı şehirler

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Türkiye'deki konut satışları ekim ayında hızlanırken, yabancılara yapılan satışta ise gerileme yaşandı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre bu yıl yabancılara yapılan konut satışları, aylık ve ilk 10 ay bazında geriledi.

Yabancılara yapılan konut satışları ekim ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,3 oranında azalarak 2 bin 122 oldu.

Ekim ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,3 olarak gerçekleşti.

10 AYDAKİ SATIŞ

Yabancılara yapılan konut satışları ocak-ekim döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 37,2 oranında azalarak 19 bin 212 oldu.

YABANCILARA EYLÜLDE EN FAZLA KONUT ANTALYA'DA SATILDI

Yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 750 ile Antalya, 724 ile İstanbul ve 148 ile Mersin oldu.

EN FAZLA RUSLAR KONUT SATIN ALDI

Ekim ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 373 ile Rusya Federasyonu, 172 ile İran ve 136 ile Ukrayna vatandaşlarına yapıldı.

Ülke uyruklarına göre 10 ayda en çok konut alımı yapan ülke vatandaşları yine Ruslar oldu. Geçen yılın aynı döneminde 9 bin 396 konut alan Ruslar, bu yıl Türkiye'den 4 bin 8 konut satın aldı.

Rusları takip eden diğer ülkeler ise İran 1727, Ukrayna 1290, Almanya 1042, Irak 1011, Kazakistan 878, Azerbaycan 682, Suudi Arabistan 520, Çin 482, İngiltere 419 şeklinde sıralandı.

ON AYLIK YABANCIYA KONUT SATIŞ LİSTESİ

Yabancıların yılın ilk 10 ayında en fazla konut aldığı iller:

ANTALYA

Satış adedi: 6 bin 740

Geçen yılın aynı döneminde 11 bin 303 konut satışı yapılan Antalya'da bu yıl rakam 6 bin 740'a düştü.

İSTANBUL

Satış adedi: 6 bin 703

İkinci sıradaki İstanbul'da ise geçen sene aynı dönemde 9 bin 723 olan yabancılara konut satışı bu yıl 6 bin 703'te kaldı.

MERSİN

Satış adedi: 1.692

ANKARA

Satış adedi: 497

YALOVA

Satış adedi: 468

BURSA

Satış adedi: 461

AYDIN

Satış adedi: 318

İZMİR

Satış adedi: 318

MUĞLA

Satış adedi: 299

SAKARYA

Satış adedi: 294