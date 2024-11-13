SON DAKİKA! Türkiye'de ekim ayında 165 bin 138 konut satıldı

Haber Merkezi

Türkiye'de konut satışları ekim ayında hızlandı.

Son dakika haberine göre; Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayı konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde ekim ayında 165 bin 138 konut satıldı.

KONUT SATIŞI YÜZDE 76,1 ARTTI

Türkiye genelinde konut satışları ekim ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 76,1 oranında artarak 165 bin 138 oldu.

EN FAZLA KONUT İSTANBUL'DA SATILDI

Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 24 bin 812 ile İstanbul, 15 bin 257 ile Ankara ve 8 bin 658 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 76 ile Hakkari, 97 ile Bayburt ve 112 ile Ardahan olarak gerçekleşti.

KONUT SATIŞLARI OCAK-EKİM DÖNEMİNDE YÜZDE 11,9 ARTTI

Konut satışları ocak-ekim döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,9 oranında artarak 1 milyon 112 bin 374 olarak gerçekleşti.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI 21 BİN 95 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları ekim ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 278,2 oranında artarak 21 bin 95 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 12,8 olarak gerçekleşti. Ocak-ekim döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 31,9 oranında azalarak 113 bin 405 oldu.

Ekim ayında 5 bin 167; Ocak-ekim döneminde ise 26 bin 869 ipotekli konut satışı, ilk el olarak gerçekleşti.

DİĞER SATIŞ TÜRLERİ SONUCUNDA 144 BİN 43 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Türkiye genelinde diğer konut satışları ekim ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 63,3 oranında artarak 144 bin 43 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 87,2 olarak gerçekleşti. Ocak-ekim döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20,7 oranında artarak 998 bin 969 oldu.

İLK EL KONUT SATIŞ SAYISI 57 BİN 679 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 97,3 oranında artarak 57 bin 679 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 34,9 oldu. İlk el konut satışları ocak-ekim döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20,4 oranında artarak 358 bin 558 olarak gerçekleşti.

İKİNCİ EL KONUT SATIŞLARINDA 107 BİN 459 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Türkiye genelinde ikinci el konut satış sayısı ekim ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 66,5 oranında artarak 107 bin 459 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 65,1 oldu. İkinci el konut satışları ocak-ekim döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,3 oranında artarak 753 bin 816 olarak gerçekleşti.

YABANCILARA EKİM AYINDA 2 BİN 122 KONUT SATIŞI GERÇEKLEŞTİ

Yabancılara yapılan konut satışları ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,3 oranında azalarak 2 bin 122 oldu. Ekim ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,3 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 750 ile Antalya, 724 ile İstanbul ve 148 ile Mersin oldu.

Yabancılara yapılan konut satışları ocak-ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde37,2 oranında azalarak 19 bin 212 oldu.

ÜLKE UYRUKLARINA GÖRE EN ÇOK KONUT SATIŞI RUSYA FEDERASYONU VATANDAŞLARINA YAPILDI

Ekim ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 373 ile Rusya Federasyonu, 172 ile İran ve 136 ile Ukrayna vatandaşlarına yapıldı.

EYLÜL SATIŞLARI

Konut satışları eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 140 bin 919 adetle yüzde 37,3, 947 bin 236 adetle de ocak-eylül döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,2 artmıştı.