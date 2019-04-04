Türkiye, göçmen sıralamasında sondan ikinci oldu

Medya takibinin önemli kurumu Ajans Press, ülkelerde yaşayan göçmen sayılarına yönelik yapılan araştırmayı inceledi.

TÜRKİYE'DE GÖÇMEN SAYISI 4.1 MİLYON

Ajans Press’in World Economic Forum verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, göçmen sayısı en çok olan ülkeler sıralamasında Türkiye’nin 14’üncü sıraya yerleştiği görüldü. Böylelikle Türkiye’de yaşayan göçmen sayısı 4.1 milyon olurken, toplam nüfusa oranı yüzde 5,3 olarak kaydedildi.

LİSTENİN BAŞINDA ABD VAR

Listenin başına açık ara fark ile yerleşen ülke ise 48.2 milyon göçmen sayısı ile ABD oldu. ABD’den sonra sırasıyla listede yer alan ülkeler; Rusya, Suudi Arabistan, Almanya, Birleşik Krallık, Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa, Kanada, Avustralya, İspanya, İtalya, Hindistan ve Ukrayna olarak saptandı.

15. SIRADA GÜNEY AFRİKA VAR

Buna karşın Türkiye’den sonra gelen tek ülke 3.8 milyon ile Güney Afrika olarak tespit edildi.

PRNet ve Ajans Press’in gerçekleştirdiği medya araştırmasında, konu ile ilgili yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. 2018 yılından bugüne kadar göçmen başlığı altında 46 bin 334 haber çıkışı tespit edilirken, son zamanlarda en çok Türkiye’deki Suriyeli göçmenler ile alakalı haber çıkışlarının olduğu görüldü.















