Endonezya'da 6.7 büyüklüğünde deprem

Endonezya, bir kez daha güçlü bir depremle sarsıldı. Pasifik Ateş Çemberi üzerinde yer alan ve dünyanın en aktif deprem kuşaklarından birinde bulunan ülkede meydana gelen 6.7 büyüklüğündeki deprem, bölgede kısa süreli paniğe neden oldu. İlk belirlemelere göre deprem sonrası herhangi bir can kaybı ya da ciddi hasar bilgisi paylaşılmazken yetkililer, gelişmeleri yakından takip ediyor.

DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ PALU YAKINLARI

ABD merkezli United States Geological Survey (USGS) tarafından yapılan açıklamada, depremin merkez üssünün Endonezya'nın Palu kentinin yaklaşık 43 kilometre güneydoğusunda bulunduğu bildirildi.

Verilere göre deprem yerel saatle meydana gelirken, sarsıntının büyüklüğü 6.7 olarak ölçüldü. Depremin yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiği kaydedildi.

CAN VE MAL KAYBINA İLİŞKİN AÇIKLAMA YOK

Yetkililer, deprem sonrasında bölgede incelemelerin sürdüğünü belirtti. İlk değerlendirmelerde herhangi bir can kaybı veya büyük çaplı maddi hasara ilişkin resmi bir bilginin bulunmadığı ifade edildi.

Afet yönetim ekiplerinin olası hasar tespit çalışmaları için sahada bulunduğu, iletişim ve ulaşım altyapısında ciddi bir aksaklık yaşanıp yaşanmadığının araştırıldığı öğrenildi.

ENDONEZYA DEPREM RİSKİYLE KARŞI KARŞIYA

Yaklaşık 270 milyon nüfusa sahip olan Endonezya, Pasifik Ateş Çemberi olarak adlandırılan yoğun sismik ve volkanik hareketlerin görüldüğü bölgede yer alıyor. Bu nedenle ülkede yıl boyunca çok sayıda deprem meydana geliyor.

Özellikle Sulawesi Adası ve çevresi, geçmiş yıllarda yıkıcı depremler ve tsunamilerle gündeme gelmişti. Uzmanlar, bölgede yaşayan vatandaşların olası artçı sarsıntılara karşı dikkatli olmaları gerektiğini belirtiyor.