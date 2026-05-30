Endonezya'da Marapi Yanardağı patladı: Gökyüzüne 2 kilometrelik kül sütunu yükseldi

Güneydoğu Asya’nın aktif volkanlarından biri olan Marapi Yanardağı, yeniden hareketlendi. Batı Sumatra eyaletine bağlı Tanah Datar bölgesinde bulunan yanardağda gerçekleşen patlama, çevrede kısa süreli paniğe neden olurken, yükselen kül bulutu kilometrelerce uzaktan görüldü. Doğal olayın ardından bölgedeki volkanik hareketlilik yakından izlenmeye başlandı.

KÜL BULUTU GÖKYÜZÜNE 2 KİLOMETRE YÜKSELDİ

Patlama sırasında yanardağdan çıkan yoğun kül ve duman, atmosferde yaklaşık 2 kilometre yüksekliğe ulaştı. Gökyüzünü kaplayan kül sütunu, bölge halkı tarafından endişeyle takip edilirken, volkanik aktivitenin şiddeti dikkat çekti.

Yetkililer, patlamanın ardından çevredeki hava kalitesinin de etkilenmiş olabileceğini değerlendirerek uyarılarda bulundu.

KRATER ÇEVRESİNDE GÜVENLİK YASAĞI SÜRÜYOR

Marapi Yanardağı’nda 3 Aralık 2023’te yaşanan ilk patlamanın ardından başlatılan güvenlik önlemleri halen devam ediyor. Bölge yetkilileri, yanardağın krater çevresinde 3 kilometrelik alanı yasak bölge ilan ederek girişleri kapatmıştı.

Alınan bu önlemler kapsamında, bölge sakinlerinin ve ziyaretçilerin aktif patlama merkezine yaklaşmasına izin verilmiyor. Yetkililer, olası yeni patlamalara karşı güvenlik tedbirlerinin sürdüğünü açıkladı.

VOLKANİK HAREKETLİLİK YAKINDAN İZLENİYOR

Endonezya’nın aktif volkan kuşağında yer alan Marapi Yanardağı, düzenli olarak gözlem altında tutuluyor. Uzmanlar, bölgedeki sismik hareketlilik ve gaz çıkışlarını takip ederek olası riskleri değerlendirmeye devam ediyor.

Patlamanın ardından yanardağ çevresinde yaşayan halkın bilgilendirilmesi ve tahliye planlarının güncel tutulması da gündemde yer alıyor.

BÖLGE HALKI TEDİRGİN

Patlamanın ardından Tanah Datar bölgesinde yaşayan vatandaşlar, volkanik aktivitenin yeniden artmasından dolayı endişe duyuyor. Yetkililer, halkı resmi açıklamalar dışında bilgiye itibar etmemeleri konusunda uyarırken, güvenlik bölgelerine girilmemesi gerektiğini bir kez daha hatırlattı.