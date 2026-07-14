Ensonhaber sordu: Aylık evcil hayvan masrafınız ne kadar

Ensonhaber'in yeni röportajı yayında.

Yeni içerikler ve birbirinden farklı sorularla Ensonhaber, vatandaşa mikrofon uzatmaya devam ediyor.

Dijital medyada öncü durumda bulunan Ensonhaber, sokağın nabzını tutarak milyonlara ulaşıyor.

FARKLI GÖRÜŞ VE YORUMLAR AYNI PLATFORMDA

Sosyal medya platformlarında lider durumda bulunan Ensonhaber, farklı görüş ve yorumları vatandaşlarla buluşturuyor.

BU SEFER "EVCİL HAYVAN MASRAFINI" SORDUK

Bu kez sokak röportajında muhabirimiz Taha Gecü, aylık evcil hayvan masrafını sordu.

EVCİL HAYVAN MASRAFLARI NE KADAR

Röportaj için mikrofon uzattığımız vatandaşlar, birbirinden ilginç ve samimi cevaplar verdi.

Evcil hayvanlarının masraflarını açıklayan bazı vatandaşlar 10 bin liraya kadar çıktığını söylerken bazıları ise 2 bin lirada kaldığını belirtti.

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