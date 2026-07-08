Ensonhaber sordu: Hangi konser bedava olsa bile gitmezsiniz

Ensonhaber, viral olan röportajlarına her geçen gün bir yenisini ekliyor.

Sokağın nabzını Ensonhaber tutuyor...

Dijital medyada öncü durumda bulunan Ensonhaber, sokağın nabzını tutarak milyonlara ulaşıyor.

FARKLI GÖRÜŞ VE YORUMLAR AYNI PLATFORMDA

Sosyal medya platformlarında lider durumda bulunan Ensonhaber, farklı görüş ve yorumları vatandaşlarla buluşturuyor.

"HANGİ KONSER BEDAVA OLSA BİLE GİTMEZSİNİZ"

Bu kez sokak röportajında muhabirimiz Gülnihal Kaya, "Hangi konser bedava olsa bile gitmezsiniz" diye sordu.

BİRBİRİNDEN İLGİNÇ CEVAPLAR GELDİ

Röportaj için mikrofon uzattığımız vatandaşlar, birbirinden ilginç ve samimi cevaplar verdi.

Bazıları Mabel Matiz, Uzi ve Manifest konserine gitmeyeceğini söylerken bazıları ise BLOK3 gibi isimleri sıraladı.

"GİDERİM" DİYENLERİN SAYISI DA FAZLA

Mikrofon uzattığımız bazı vatandaşlar ise konsere eğlenmek için gittiklerini bu yüzden dinlemeye gitmeyecekleri bir isim olmadıklarını söyledi.

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