Ensonhaber sordu: Kadınlar askerlik yapmalı mı
Ensonhaber, yayımladığı röportajlarla milyonlara ulaşmaya devam ediyor. Ensonhaber bu kez, "Kadınlar askerlik yapmalı mı? diye sordu
Ensonhaber, gündemden düşmeyen röportajlarına hız kesmeden devam ediyor ve her gün bir yenisini ekliyor.
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Sosyal medya platformlarında lider durumda bulunan Ensonhaber, farklı görüş ve yorumları vatandaşlarla buluşturuyor.
"KADINLAR ASKERLİK YAPMALI MI"
Bu kez sokak röportajında muhabirimiz Hazal Palavar, "Kadınlar askerlik yapmalı mı?" diye sordu.
BİRBİRİNDEN İLGİNÇ CEVAPLAR
Röportaj için mikrofon uzattığımız vatandaşlar, birbirinden ilginç ve samimi cevaplar verdi.
Vatandaşların bazıları kadınların da askerlik yapabileceğini söylerken bazıları ise gerekli olmadığını belirtti.
"ERKEKLERDEN NEYİMİZ EKSİK"
Vatandaşlardan birisi ise "Tabii askerlik yaparız, erkeklerden neyimiz eksik şekerim?" dedi.
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