Ensonhaber sordu: Kadınlar askerlik yapmalı mı

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"KADINLAR ASKERLİK YAPMALI MI"

Bu kez sokak röportajında muhabirimiz Hazal Palavar, "Kadınlar askerlik yapmalı mı?" diye sordu.

BİRBİRİNDEN İLGİNÇ CEVAPLAR

Röportaj için mikrofon uzattığımız vatandaşlar, birbirinden ilginç ve samimi cevaplar verdi.

Vatandaşların bazıları kadınların da askerlik yapabileceğini söylerken bazıları ise gerekli olmadığını belirtti.

"ERKEKLERDEN NEYİMİZ EKSİK"

Vatandaşlardan birisi ise "Tabii askerlik yaparız, erkeklerden neyimiz eksik şekerim?" dedi.

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