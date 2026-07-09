Ensonhaber sordu: Ölmeden önce son isteğiniz nedir

Ensonhaber, sokağın nabzını tutuyor.

Yeni içerikler ve birbirinden farklı sorularla Ensonhaber, sokakta vatandaşa mikrofon uzatıyor.

Dijital medyada öncü durumda bulunan Ensonhaber, sokağın nabzını tutarak milyonlara ulaşıyor.

FARKLI GÖRÜŞ VE YORUMLAR AYNI PLATFORMDA

Sosyal medya platformlarında lider durumda bulunan Ensonhaber, farklı görüş ve yorumları vatandaşlarla buluşturuyor.

"ÖLMEDEN ÖNCE SON İSTEĞİNİZ NEDİR"

Bu kez sokak röportajında muhabirimiz Hazal Palavar ve kameramanımız Enes Özlü, "Ölmeden önce son isteğiniz nedir" diye sordu.

BİRBİRİNDEN İLGİNÇ CEVAPLAR GELDİ

Röportaj için mikrofon uzattığımız vatandaşlar, birbirinden ilginç ve samimi cevaplar verdi.

"FİT KALMAK İSTERİM"

Bazıları ölmeden önce fit kalmak istediğini söylerken, bazıları da yeniden dirilmek istediğini söyledi.

SOSYAL MEDYA ADRESLERİMİZ

Son dakika haberleri, gündem yaratan açıklamalar ve farklı içeriklerin bir arada bulunduğu sosyal medya platformlarımızı takip etmeyi unutmayın...

INSTAGRAM HESABIMIZA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

YOUTUBE HESABIMIZA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

TİKTOK HESABIMIZA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

X (TWITTER) HESABIMIZA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ