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Enver Yücel BM dergisine yazdı

BM Eğitim ve Araştırma Enstitüsü Uluslararası Eğitim Merkezi Türkiye Başkanı Enver Yücel, kaleme aldığı yazısında eğitim sektöründe benimsenmesi gereken yenilikçi yaklaşımlara değindi.

Haber Merkezi | 29.07.2019 - 18:18..
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Eğitim sektörünün önde gelen isimlerinden, Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları'nın Yönetim Kurulu Başkanı Enver Yücel, Birleşmiş Milletler dergisinde sektördeki teknolojik öğelerin kullanımının önemine dair bir yazı kaleme aldı.

"BENİMSENEN YAKLAŞIMLAR GERÇEK HAYATLA UYUM İÇİNDE OLMALI"

"Geleceğin eğitim sistemini tasarlamak" başlıklı yazısında Yücel, sektörde yer alan kurumlarda en çok ihtiyaç duyulan anlayışın, tarihten güç alarak ilerleyen yenilikçi yaklaşımlar olduğunu belirterek, eğitim sektörüne getirilecek çözümlerin pratikte uygulanabilir olmasının öneminden de bahsetti.

Enver Yücel BM dergisine yazdı

Yücel, bir eğitimci olarak genç nesilleri yaratıcı, özgüven sahibi ve teknolojik gelişmelere adapte olmuş yetiştirmenin, eğitim anlayışının olmazsa olmaz bir parçası olduğuna yer verdi.

Enver Yücel BM dergisine yazdı

SÜRDÜRÜLEBİLİR HEDEFLER

Dünyadaki teknolojik gelişmelerin yakından takip edilmesinin yanı sıra, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nde yer alan açlık, yoksulluk ve eşitsizlikle savaşarak her alanda kalkınmış bir toplumsal yapı inşa etmenin önemine vurgu yapan Yücel, sektördeki  40 yılı aşkın tecrübesi boyunca kişisel mottosunun her zaman bu değerlerle uyum içinde olduğuna da değindi.

Enver Yücel BM dergisine yazdı

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