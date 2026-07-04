EPDK, ikinci yarı yılda YEKDEM maliyetlerini güncelledi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), temmuz ve sonrası için Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (YEKDEM) maliyetlerini güncelledi.

EPDK'nin konuya ilişkin Kurul kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik" kapsamında temmuz ve sonrasında tedarik edilen birim enerji miktarı başına öngörülen YEKDEM maliyetleri yeniden belirlendi.

TEMMUZ İÇİN MEGAVATSAAT BAŞINA 423,99 LİRA

Bu kapsamda temmuz için öngörülen YEKDEM maliyeti, megavatsaat başına 423,99 lira olarak hesaplandı. Söz konusu maliyetin ağustosta 450,45 lira, eylülde ise 581,14 lira olması öngörüldü.

YEKDEM maliyeti ekim için megavatsaat başına 526,39 lira, kasım için 488,86 lira ve aralık için 393,75 lira olarak belirlendi.