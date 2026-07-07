Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump görüşmesinde masadaki konular

Dünyanın gözü Ankara'da...

Ankara'da düzenlenen 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi başlıyor.

Zirveye katılmak üzere Türkiye'ye gelecek NATO üyesi ülke liderlerinden biri de ABD Başkanı Donald Trump.

Trump'ın ABD Başkanı sıfatıyla Türkiye'ye yaptığı ilk ziyaret olacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, TRUMP'I KÜLLİYE'DE KABUL EDECEK

Önceki hafta yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a saygısından dolayı NATO Zirvesine katılmak için Ankara'ya geleceğini duyuran Trump'ın bugün saat 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump, ikili ve heyetler arası görüşmeler yapıp ardından da basına açıklama yapacak.

YAPTIRIMLAR KONUŞULACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'ın görüşmesinde ele alınacak konulardan biri Türkiye ile ilgili CAATSA yaptırımlarının kaldırılması olacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "F-35 satış yasağının da CAATSA yaptırımlarından sonra kaldırılacağını düşünüyorum" açıklamasında bulunmuştu.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, geçen ay, F-35 konusunda neler yapılabileceğine ilişkin olarak Pentagon ile yoğun bir çalışma içinde olduklarını söylemişti.

SAVAŞ UÇAĞI MOTORLARI

Türkiye'nin tedarik etmek istediği F110 savaş uçağı motorları hakkında somut gelişme olması bekleniyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 24 Haziran'da toplam 700 milyon dolarlık tedarik için Kongre'ye bildirimde bulundu ve 15 günlük "sessizlik süreci" olarak tanımlanan aşamayı başlattı.

ABD medyasında, Yunan lobisine yakın bazı kongre üyelerinin karşıt pozisyonlarına rağmen savaş uçağı motorlarının Türkiye'ye satışının önünün açılacağına dair haberler çıktı.

SAVUNMA SANAYİİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump arasındaki görüşmede, NATO Zirvesi gündeminde yer alan konuların da değerlendirilmesi bekleniyor.

Türkiye'nin özellikle savunma sanayii alanında gösterdiği ilerleme ve üretim kapasitesi, NATO'nun gelecek dönem gereksinimlerinin karşılanması açısından önemli bir zemin olarak görülüyor.

ABD'nin NATO Büyükelçisi Matthew Whitaker, zirve öncesinde müttefiklerin savunma sanayi konusunda Türkiye'yi örnek almaları gerektiği açıklaması yaptı.

Whitaker, başta ABD olmak üzere NATO ülkelerinin Türkiye ile işbirliğini daha da geliştirmeleri gerektiğini vurguladı.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Görüşmede Rusya-Ukrayna Savaşı'nın müzakereler ile sonlandırılmasının da ele alınması bekleniyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da geçen ay Rusya ziyaretinde Putin ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü.

Ankara, Ukrayna ile de yakın istişare içinde.

Geçtiğimiz günlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüşen Trump, Ankara'da da Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky ile görüşecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump arasındaki görüşmede tarafları yeniden bir araya getirme konusunda nasıl bir işbirliği uygulanabileceğinin ele alınması öngörülüyor.

GAZZE

Görüşmede Gazze Anlaşmasının da ele alınması bekleniyor.

Trump'ın öncülüğünde oluşturulan Gazze Barış Kurulu'nun üyeleri arasında Türkiye de bulunuyor ve Dışişleri Bakanı Fidan da Gazze Yönetim Kurulu'nda yer alıyor.

İsrail'in anlaşma kapsamındaki ateşkesi ihlal etmeyi sürdürmesi ve Gazze'nin yeniden imarı için gerekli aşamaya gelinememesi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde olması beklenen konular arasında.