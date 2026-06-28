Eren Kıvanç Taşyaran, Modern Pentatlon Dünya Kupası'nda finale çıktı

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Macaristan'da düzenlenen Modern Pentatlon Dünya Kupası Final Etabı'nda heyecan yaşanıyor.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu'nun açıklamasına göre başkent Budapeşte'de gerçekleştirilen organizasyonda Eren Kıvanç Taşyaran, 1559 puanla grubunu 7. sırada tamamladı ve erkekler finalinde yarışma hakkı kazandı.

BUĞRA 14. OLDU

Erkeklerde Türkiye'yi temsil eden diğer sporcu Buğra Ünal ise grubunda 1501 puanla 14. sırada yer aldı.

İLK, FİNALE KALMIŞTI

Kadınlar yarı finalinde grubunu 9. sırada tamamlayan İlke Özyüksel Mihrioğlu da finale yükselmeyi başarmıştı.

FİNALLER BUGÜN

Dünya Kupası Final Etabı, bugün kadınlar ve erkekler finalleriyle tamamlanacak.