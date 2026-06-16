Ergin Ataman, Panathinaikos'a veda etti

Türk Başantrenör Ergin Ataman, Yunanistan takımı Panathinaikos’a veda etti.

Ataman, verdikleri destekten dolayı Yunan halkına teşekkür etti.

Ataman ayrıca, Türk ve Yunan halkları arasındaki dostluğa katkıda bulunmaktan gurur duyduğunu da belirtti.

"TÜRK VE YUNAN HALKLARI ARASINDAKİ DOSTLUĞA KATKIDA BULUNMA FIRSATI YAKALADIM"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takıma veda eden Ataman, şu ifadeleri kullandı:

“"Kelimelerle ifade edilemeyecek sayısız harika anı ve duyguyla ayrılıyorum. Elde ettiğimiz başarılar ve kupalardan ziyade en büyük gururum, Türk ve Yunan halkları arasındaki dostluğa katkıda bulunma fırsatı yakalamak oldu. Hepinize teşekkür ederim, hoşça kalın."”

Öte yandan Panathinaikos'ta 2023 yılında başantrenörlüğe getirilen Ergin Ataman, 3 sezonda birer kez Avrupa Ligi ve Yunanistan Süper Ligi ile 2 defa Yunanistan Kupası zaferi yaşadı.