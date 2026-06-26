Erhan Karaal'ın aracında takip cihazı bulundu: Eski İBB çalışanı takmış
İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın aracına takip cihazı takıldığı belirlendi. Takip cihazının, kaçırılmasından 4 gün önce eski İBB çalışanı S.U. tarafından yerleştirildiği tespit edildi.
İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasıyla ilgili soruşturmada önemli bilgilere ulaşıldı.
Soruşturmada yeni gelişmeler yaşanıyor.
ARACINA TAKİP CİHAZI TAKILMIŞ
Erhan Karaal'ın otomobilinde yapılan inceleme sonucunda aracında, GPS takip cihazı bulundu.
ESKİ İBB ÇALIŞANI S.U.'NUN TAKTIĞI TESPİT EDİLDİ
Emniyet ekipleri, geriye dönük güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek, Karaal'ın aracına takip cihazını eski İBB çalışanı S.U.'un taktığını tespit etti.
S.U.'nın beyaz renkli bir otomobille Karaal'ın evinin önüne geldiği ve park halindeki araca takip cihazı taktığı, kamera görüntüleriyle belirlendi.
4 GÜN ÖNCE TAKILDIĞI BELİRLENDİ
Yapılan incelemelerde, takip cihazının kaçırılma olayından 4 gün önce takıldığı tespit edildi.
TOPLAM 22 GÖZALTI YAPILDI
Bu hafta gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Geçen hafta gözaltına alınan 12 şüpheliden ise 6'sı tutuklanırken, 6'sı da adli kontrolle bırakıldı.
NE OLMUŞTU?
Karaal'ın Maltepe'de kaçırıldığı iddiasına ilişkin soruşturma başlatan başsavcılık, mağdurun bulunması ve şüphelilerin yakalanması için polise talimat vermişti.
Ekiplerin çalışmalarının ardından Tuzla'da bir inşaat alanında bulunan Karaal'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilmişti.
Soruşturma kapsamında olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 12 şüpheli gözaltına alınmış, şüphelilerden 6'sı tutuklanmış, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Soruşturmanın devamında, Kocaeli'deki ormanlık alanda bulunan villaya düzenlenen operasyonda 5 zanlı daha gözaltına alınmış, şüphelilerden 4'ünün olay günü kaçırma organizasyonunda yer aldığı tespit edilmişti.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince 5 şüphelinin daha yakalanmasıyla, soruşturmanın devamındaki operasyonlarda gözaltına alınanların sayısı 10'a yükselmişti.
Şüpheliler, Emniyet'teki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilmişti.