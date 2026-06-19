Erhan Karaal'ın kaçırılma anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, 17 Haziran Çarşamba günü İstanbul'un Maltepe ilçesinde kimliği belirsiz kişilerce kaçırılmıştı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Erhan Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin soruşturma başlatmıştı.

Yürütülen soruşturma çerçevesinde olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınmıştı.

OPERASYONLA KURTARILDI

Emniyet güçleri şehir kameralarını mercek altına aldı, kurulan ekiple Karaal'ı kurtarma çalışması gerçekleştirildi.

Maltepe'de evinin çevresinde kaçırıldığı duyurulan Karaal, bu sabah saat 06.30 sıralarında düzenlenen operasyonla kurtarıldı.

SAĞLIK DURUMUNUN İYİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Tuzla'da bir inşaatta bulunan Karaal'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan 2'sinin dün, 5'inin de gece saatlerinde olmak üzere toplam 7 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan kaçırılma anlarına ait yeni görüntülere ulaşıldı.

Karaal'ın telefonla konuşurken yanına yaklaşan şüpheliler tarafından zorla bir araca bindirilerek, bölgeden uzaklaştığı anlar görüntülerde yer aldı.