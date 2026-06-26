Erhan Karaal'ın kaçırılmasında 10 şüpheli adliyede

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasıyla ilgili soruşturmada, yeni gelişmeler yaşanıyor.

17 Haziran akşamı Maltepe'de evinin önünden kaçırılan Karaal, 19 Haziran sabah saatlerinde yapılan operasyonla kurtarıldı.

10 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Erhan Karaal'ın kaçırılmasıyla ilgili soruşturmada bu hafta gözaltına alınan toplam 10 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

23 Haziran Salı günü yapılan operasyonda, 3'ü Kocaeli'de saklandıkları bir villada yakalanan ve Karaal'ı evinin önünden kaçırma eylemini gerçekleştirdiği belirtilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

24 Haziran Çarşamba günü 3 şüphelinin daha gözaltına alındığı soruşturmada dün (25 Haziran Perşembe) akşam saatlerinde 2 kişinin daha alınmasıyla bu hafta gözaltına alınan şüpheli sayısı 10'a yükseldi.

Şüpheliler, Anadolu Adalet Sarayı'na gönderildi.

NE OLMUŞTU?

Karaal'ın Maltepe'de kaçırıldığı iddiasına ilişkin soruşturma başlatan başsavcılık, mağdurun bulunması ve şüphelilerin yakalanması için polise talimat vermişti.

Ekiplerin çalışmalarının ardından Tuzla'da bir inşaat alanında bulunan Karaal'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilmişti.

Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 12 şüpheli gözaltına alınmış, şüphelilerden 6'sı tutuklanmış, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Soruşturmanın en başından bu yana toplam 22 kişi gözaltına alındı.