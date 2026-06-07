Ersan Şen: Özgür Özel hemen bir parti kurmalı, yoksa işi zor

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Ensonhaber YouTube kanalında yaptığı yorumlarla gündemin nabzını tutan Ceza Hukukçusu Prof. Ersan Şen, bu kez CHP'nin 'mutlak butlan' kararı ve sonrasında yaşananları değerlendirdi.

Kararın ardından Özgür Özel'in yeni parti kurma iddiaları ortaya atılmış, Özel ise bunun alternatif bir yol olduğu mesajını vermişti.

"ÖZGÜR ÖZEL HEMEN YENİ BİR PARTİ KURMALI"

Son programında Ensonhaber Yayın Koordinatörü Çağlar Cilara'nın sorularını yanıtlayan Ersan Şen, "Özgür Özel parti kurmalı mı?" sorusuna "Hemen kurmalı." sözleriyle cevap verdi.

Şen, Özel'in hemen parti kurması gerektiğini; bunun sebebinin ise 'parti ile kopan gönül bağının' olduğunu söyledi.

"ÖZEL, EĞER İTTİFAKA GİRERSE BELKİ KURTARABİLİR"

CHP'nin 'eğer ittifaka girerse' bir şansı olduğunu ifade eden Şen, ayrıca şu sözleri kullandı:

"Bugün ayın 5’i, bugün kurmalı, bugün ha bugün, bugün yarın… O iş bitmiş, gönül bağı kopmuş. Karşılığı ne olur? Fazla olur, çok fazla. CHP’den daha fazla olur, çok fazla. CHP baraj altında kalır mı? Kalabilir. Eğer ittifaka girerse belki kurtulabilir, onun dışında millet affetmez. Karşılığı yok."