Ersin Destanoğlu'nun yeni adresi netleşti

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Beşiktaş'tan ayrılan Ersin Destanoğlu'nun yeni takımı belli oldu.

24 yaşındaki file bekçisi, Birleşik Arap Emirlikleri Pro Lig ekiplerinden Al Jazira ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

BAE'YE TRANSFER OLDU!

Altyapısından yetiştiği Beşiktaş'ta uzun yıllar forma giyen Ersin Destanoğlu, kariyerine BAE'de devam edecek.

Taraflar arasındaki anlaşmanın 3 yıllık olduğu belirtildi.

ÇOK SAYIDA KUPA KAZANDI

Öte yandan Birleşik Arap Emirlikleri ekibinde, Başakşehir'den bilinen Ravil Tagir ve bir dönem Trabzonspor forması giyen Simon Banza da forma giyiyor.

Beşiktaş altyapısında yetişen ve a takıma yükselen Ersin Destanoğlu, Süper Lig, Türkiye Kupası (2) ve Türkiye Süper Kupası (2) kazandı.