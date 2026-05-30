Ersun Yanal'dan dikkat çeken paylaşım: Soyunma odası aklında kalıyor

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde başkan adaylarının teknik direktör tercihleri merak konusu oldu.

Aykut Kocaman, İsmail Kartal, Nuri Şahin gibi deneyimli çalıştırıcıların adı sıkça anılırken Ersun Yanal'dan da kendini hatırlatan türde bir mesaj geldi.

"BİRLİKTE MÜCADELE ETTİĞİN İNSANLAR AKLINDA KALIYOR"

Sosyal medyada paylaştığı video ile gündem olan deneyimli teknik adam yeni tarzıyla dikkat çekti.

Alışılagelmiş imajının dışında bir görüntü veren Yanal, paylaştığı mesajda şunları söyledi:

““Her kazandığın maç aklında kalmıyor. Ama birlikte mücadele ettiğin insanlar aklında kalıyor, soyunma odası aklında kalıyor galiba. En çok özlenen bu değil mi?””

FOTOĞRAF AYRINTISI DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan Fenerbahçe'yi Süper Lig'de son şampiyon yapan teknik direktör Ersun Yanal'ın profil fotoğrafını değiştirmesi sarı-lacivertli taraftarların dikkatini çekti.

Deneyimli çalıştırıcının yeni profil fotoğrafı olarak Fenerbahçe'deki ilk teknik direktörlük döneminden bir kareyi seçmesi, sarı-lacivertli taraftarlar arasında ilgi gördü.