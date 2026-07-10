Ertuğrul Doğan yeniden Kulüpler Birliği Başkanı seçildi
Kulüpler Birliği, Ertuğrul Doğan'ın oy birliğiyle yeniden başkanlık görevine seçildiğini açıkladı.
Türkiye Süper Lig Profesyonel Futbol Kulüpleri Birliği Vakfı'nın Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, oy birliğiyle yeniden Kulüpler Birliği Vakfı'nda başkan seçildi.
Genel kurulda ayrıca vakfın yeni başkan yardımcıları da belirlendi.
Kulüpler Birliği Vakfı'nın bugün gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yapılan görev dağılımında Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal, Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil, Kocaelispor Başkanı Recep Durul ve Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Kulüpler Birliği Vakfı Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.
GÖREVE DEVAM EDECEK
Böylece Ertuğrul Doğan, Süper Lig kulüplerinin ortak kararıyla Kulüpler Birliği Başkanlığı görevini yeni dönemde de sürdürecek.
KULÜPLER BİRLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA
Kulüpler Birliği Vakfı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Türkiye Süper Lig Profesyonel Futbol Kulüpleri Birliği Vakfı'nın bugün gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda Trabzonspor A.Ş. Başkanı Ertuğrul Doğan, oy birliğiyle yeniden Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı seçilmiştir. Yapılan görev dağılımında Erzurumspor F.K. Başkanı Ahmet Dal, Göztepe A.Ş. Onursal Başkanı Mehmet Sepil, Kocaelispor Başkanı Recep Durul ve Samsunspor A.Ş. Başkanı Yüksel Yıldırım Vakfın Başkan Yardımcıları olmuşlardır.”