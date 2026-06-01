Erzincan Munzur Dağları'nda yaban keçileri görüntülendi.

Kemah ilçesi kırsalında gerçekleştirilen çekimlerde, sarp ve ulaşılması güç kayalıklar arasında özgürce dolaşan yaban keçileri dikkat çekti.

YABAN HAYATININ ZENGİNLİĞİ ORTAYA KONULDU

Doğal ortamlarında sergiledikleri çevik ve zarif hareketlerle göz dolduran keçiler, bölgenin yaban hayatı zenginliğini bir kez daha ortaya koydu.

Havadan kaydedilen görüntülerde, yaban keçilerinin sürü halinde hareket ettiği, dik yamaçlar ve kayalıklar arasında ustalıkla ilerlediği görüldü.

Doğayla uyum içerisinde yaşamlarını sürdüren hayvanlar, Munzur Dağları’nın eşsiz ekosistemine renk kattı.